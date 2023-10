Bastonário dos Médicos "indignado" com atitude do Hospital de Santarém

O bastonário da Ordem dos Médicos está indignado com a atitude do Conselho de Administração do Hospital de Santarém e vai amanhã expor a situação ao Ministro da Saúde. Carlos Cortes teve esta terça-feira uma reunião com médicos daquela unidade hospitalar e considera a situação "inadmissível".

Carlos Cortes explicou que, "apesar de termos aqui uma lista de espera cirúrgica que tem uma média de mais de 400 dias, em que os doentes mais antigos estão à espera de cirurgias há mais de 2 anos", o "trabalho adicional dessas cirurgias" está a ser "inexplicavelmente" diminuído.

"Eu acho que há aqui um impacto negativo sobre as pessoas. Há um desrespeito completo pelos doentes que estão à espera de cirurgia e é incompreensível a postura que este Conselho de Administração está a ter neste momento, em primeiro lugar em relação aos doentes e a incompreensão que o próprio Conselho de Administração, com medidas até de alguma pressão, está a fazer sobre os médicos, é absolutamente inadmissível", considerou o bastonário.



O Hospital de Santarém está com dificuldades nos serviços de Medicina Interna e Cirurgia, mas em novembro é provável que venha haver dificuldades com as escalas de Pediatria e Ginecologia-Obstetrícia.

Carlos Cortes vai propor, esta quarta-feira, soluções ao Ministro da Saúde com vista a minimizar os problemas que existem atualmente nos hospitais