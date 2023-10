Ativistas climáticos cortam 2ª circular. Dois estiveram pendurados no acesso pedonal

A PSP esteve no local, no sentido Benfica-Aeroporto, onde o trânsito esteve condicionado, com a circulação a acontecer apenas numa via.

Dois ativistas estiveram pendurados por cordas junto ao acesso pedonal, com uma lona onde se podia ler "o Governo e as empresas declararam guerra à sociedade e ao planeta".

Segundo um comunicado enviado às redações, que cita o porta-voz na ação, Noah Zino, "as emissões de 2021 condenaram à morte 9 milhões de pessoas. A cada dois dias, só as emissões de Portugal matam mais do que os incêndios de Pedrógão. Há décadas que os governos e as empresas sabem da destruição e morte da crise climática, e escolheram continuar a queimar combustíveis fósseis, apesar de haver alternativas mais baratas e seguras disponíveis".

Outra ativista no local alerta para os "atos de guerra, as cheias que mataram milhares de pessoas e arrasaram cidades este setembro, os 8 milhões de deslocados no Paquistão, e dezenas de milhares massacrados todos os anos com as ondas de calor na Europa. Cada fogo, furacão ou seca é uma bomba largada sobre nós pela indústria fóssil e os governos que a subsidiam".



"Estamos em 1937, mas desta vez tu podes escolher se cooperas com a construção e funcionamento de projetos de morte. Os governos e empresas fósseis declararam guerra à sociedade. Sabendo o que sabes, o que vais fazer?", apela o coletivo.



A ação ocorre depois de, na última semana, ativistas climáticos terem atacado ministro do Ambiente Duarte Cordeiro, com tinta verde, durante conferência em Lisboa e dias depois, terem atirado tinta vermelha num evento na FIL, dedicado à aviação.