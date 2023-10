Ativistas climáticos cortam 2ª circular. Dois estão pendurados no acesso pedonal

Um grupo de ativistas do movimento Climáximo cortou, esta terça-feira, a estrada na 2ª Circular, em Lisboa, depois de se sentarem perto dos escritórios da Galp, junto às Torres de Lisboa.

Os manifestantes do clima seguravam cartazes de apelo ao fim dos combustíveis fósseis.



Os ativistas interromperam o trânsito, tendo sido retirados fisicamente da estrada pelos condutores.

Dois ativistas estão agora pendurados por cordas junto ao acesso pedonal, com uma lona onde se pode ler "o Governo e as empresas declararam guerra à sociedade e ao planeta".

Segundo um ativista do movimento, em declarações à CNN, os jovens que estão pendurados podem não estar em segurança.



A PSP está no local, no sentido Benfica-Aeroporto. O trânsito está condicionado, com a circulação a acontecer apenas numa via.

Os bombeiros tentam tirar os ativistas pendurados.

Segundo um comunicado enviado às redações, que cita o porta-voz na ação, Noah Zino, "as emissões de 2021 condenaram à morte 9 milhões de pessoas. A cada dois dias, só as emissões de Portugal matam mais do que os incêndios de Pedrógão. Há décadas que os governos e as empresas sabem da destruição e morte da crise climática, e escolheram continuar a queimar combustíveis fósseis, apesar de haver alternativas mais baratas e seguras disponíveis".

Outra ativista no local alerta para os "atos de guerra, as cheias que mataram milhares de pessoas e arrasaram cidades este setembro, os 8 milhões de deslocados no Paquistão, e dezenas de milhares massacrados todos os anos com as ondas de calor na Europa. Cada fogo, furacão ou seca é uma bomba largada sobre nós pela indústria fóssil e os governos que a subsidiam".



"Estamos em 1937, mas desta vez tu podes escolher se cooperas com a construção e funcionamento de projetos de morte. Os governos e empresas fósseis declararam guerra à sociedade. Sabendo o que sabes, o que vais fazer?", apela o coletivo.



A ação ocorre depois de, na última semana, ativistas climáticos terem atacado ministro do Ambiente Duarte Cordeiro, com tinta verde, durante conferência em Lisboa e dias depois, terem atirado tinta vermelha num evento na FIL, dedicado à aviação.