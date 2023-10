Ativistas climáticos cortam 2ª circular. Dois estão pendurados no acesso pedonal

Um grupo de ativistas do movimento Climáximo cortou, esta terça-feira, a estrada na 2ª Circular, em Lisboa, depois de se sentarem perto dos escritórios da Galp, junto às Torres de Lisboa.

Os manifestantes do clima seguravam cartazes de apelo ao fim dos combustíveis fósseis.



Os ativistas interromperam o trânsito, tendo sido retirados fisicamente da estrada pelos condutores.

Dois ativistas estão agora pendurados por cordas junto ao acesso pedonal, com uma lona onde se pode ler "o Governo e as empresas declararam guerra à sociedade e ao planeta".

Segundo um ativista do movimento, em declarações à CNN, os jovens que estão pendurados podem não estar em segurança.



A PSP está no local, no sentido Benfica-Campo Grande. O trânsito está condicionado, com a circulação a acontecer apenas numa via.

A ação ocorre depois de, na última semana, ativistas climáticos terem atacado ministro do Ambiente Duarte Cordeiro, com tinta verde, durante conferência em Lisboa e dias depois, terem atirado tinta vermelha num evento na FIL, dedicado à aviação.

[em atualização]