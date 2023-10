Associação Lisbonense de Proprietários acusa Governo de não cumprir lei

A Associação Lisbonense de Proprietários acusa o governo de não cumprir a lei da habitação, após o primeiro-ministro ter anunciado com efeitos diferidos o fim do regime de taxas aplicadas aos residentes não habituais, durante a entrevista à TVI e CNN/Portugal.

Em declarações à Renascença, Luís Meneses Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, afirma que o primeiro-ministro toma medidas com base no seu próprio critério e que ninguém conhece.

“Nos temos uma lei que determina a subida das rendas em consequência da inflação, com base num critério que está em vigor a mais de quarenta anos. Neste quadro o que estamos a verificar é que o primeiro-ministro, em vez de atualizar a lei de acordo com a inflação, atualiza de acordo com o seu próprio critério”, afirma o representante de inquilinos e proprietários.