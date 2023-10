Afinal, diretora de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta não se demite

A diretora do serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, demitiu-se do cargo esta terça-feira, mas acabou por voltar atrás nessa decisão.

A demissão tinha sido inicialmente noticiada pela SIC Notícias, que indicava que na base da decisão de Cristina Fontes Leite estariam as dificuldades em fazer escalas de urgência e a falta de condições no hospital, numa altura em que mais de 20 hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) se encontram em risco de rutura.

A decisão de se demitir, contudo, foi revertida ao final da manhã. Em comunicado enviado à Renascença, a administração do Hospital Garcia de Orta confirmou que "a diretora do serviço de Ginecologia e Obstetrícia considerou a possibilidade de demissão do cargo, indicando motivos pessoais, associados ao contexto que se vive".

Apesar disso, e "tendo em conta a divulgação do Plano Operação Nascer em Segurança, que veio dar resposta positiva à proposta apresentada pelo serviço, a diretora de serviço manter-se-á no cargo", indica o conselho de administração.

No mesmo comunicado, a administraçao do Hospital Garcia de Orta "reconhece e agradece o profissionalismo, dedicação e empenho que os profissionais de Obstetrícia e Ginecologia têm demonstrado todos os dias, permitindo manter os padrões de segurança e qualidade na resposta às utentes".

[atualizado às 12h21]