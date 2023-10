Utentes no Hospital de Barcelos. “Situação é de preocupar todos os portugueses”

Os utentes do Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos não escondem a preocupação com os constrangimentos no Serviço de Urgência (SU).

Em causa está a recusa de vários médicos em realizarem mais horas extraordinárias para além das 150 legalmente previstas, o que já obrigou ao encerramento da especialidade de Cirurgia no SU este mês de outubro.

“Preocupa-me muito”, diz Manuel Alves, que sugere uma aplicação do SNS24 semelhante à criada para as maternidades. “Devíamos ter também uma aplicação que nos diga quais os serviços de urgência fechados por falta de médicos”, propõe.

Alfredo Amaral garante que a situação “é de “preocupar todos os portugueses” e lembra que desde julho que também o SU de pediatra do hospital de Barcelos está encerrado durante a noite.

“Já foi triste quando fecharam a maternidade o que obrigou as mulheres irem para o Hospital de Braga e, agora, também as crianças, já viu?”, desabafa.

A preocupação é partilhada com os próprios profissionais de saúde. Gabriela Pinto é enfermeira no hospital de Barcelos e admite apreensão quantos aos próximos meses: “Estou com receio porque vamos entrar numa época complicada de outono/inverno com mais infeções respiratórias."

“É uma situação que gera desconforto e muita insegurança quanto à prestação de cuidados de saúde. Quem cá vem pode não ter um médico que consiga avaliar a situação e ter que ser enviado para outro hospital mais longe. Às vezes isso é complicado”, reconhece.

A alternativa é o SU do hospital de Braga, a cerca de 30 quilómetros, que também vive abraços com constrangimentos.

Segundo aquele hospital, 52 médicos apresentaram a minuta em que se recusam trabalhar para além das 150 horas extraordinárias. Uma situação que está a causar dificuldades sobretudo nos serviços de Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia.