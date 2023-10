SNS. Direção divulga mapa de urgências de pediatria para o inverno

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) divulgou, esta segunda-feira, o mapa de urgências de pediatria para o inverno, com o Norte a manter 11 urgências, o Centro oito e o Alentejo as três existentes.

"O Norte manterá 11 urgências em funcionamento pleno, a região Centro oito urgências em funcionamento pleno, assim como o Alentejo (com as três urgências a operar)", segundo informação divulgada pela DE-SNS.

Lisboa e Vale do Tejo apresenta oito Urgências a funcionar em pleno, duas urgências com horário diurno e quatro urgências com constrangimentos.

A região do Algarve terá uma urgência em funcionamento pleno e uma com constrangimentos, em pelo menos um dos polos (Faro/Portimão), indica a mesma informação.

Segundo a DE-SNS, a decisão é válida para os meses de outubro de 2023 a janeiro de 2024, em todas as regiões do país.

A direção do SNS reitera a importância de, antes do recurso a unidades de saúde, contactar previamente a linha SNS 24 (808 24 24 24) e lembra que em situações de emergência, o contacto deve ser feito diretamente para o 112.