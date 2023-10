​Professores estagiários podem vir a ganhar 1.600 euros brutos

O Ministério da Educação propõe que os professores estagiários possam receber até cerca de 1.600 euros por mês (valor bruto) quando ainda estiverem em formação.



Esta é uma das propostas que, esta segunda-feira, está a ser apresentada aos sindicatos de professores recebidos no Ministério da Educação.

Este valor – 1.604,90 euros – corresponde ao índice 167 e a um horário completo. A proposta prevê que o estagiário possa receber na devida proporção, de acordo com o número de horas cumpridas, mas que nunca será “inferior a 12 horas letivas semanais”, o que corresponde a meio horário e meio salário (802,45 euros).

A proposta do Ministério, a que a Renascença teve acesso, prevê que possam exercer este estágio os estudantes de mestrado no segundo ano de formação.

O documento propõe ainda que os professores que, nos estabelecimentos de ensino, fiquem responsáveis por orientar os estagiários possam ter uma redução horária da componente letiva em função do número de estagiários que tenham sob sua supervisão.

Segundo a proposta do Ministério, os docentes com habilitação própria e quatro anos de experiência docente no respetivo grupo de recrutamento ficam dispensados de estágio, sendo “substituído pela defesa pública de um relatório individual que abranja o período da respetiva experiência docente”.

Esta segunda-feira, os sindicatos de professores foram chamados ao Ministério da Educação para discutirem esta proposta com a equipa ministerial.

A Federação Nacional de Educação (FNE) foi a primeira a ser recebida. À tarde, será a vez da Fenprof e restantes sindicatos, entre os quais o S.T.O.P.