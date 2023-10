Ordem dos Arquitetos alerta que crise na construção pode levar a uma vaga de emigração

Para quem opta por sair do país, as soluções de emigração concentram-se maioritariamente “em países europeus, que têm melhores condições salariais em que os profissionais facilmente triplicam e quadruplicam as bases salariais que têm em Portugal”.

Em declarações à Renascença , por ocasião do Dia Mundial da Arquitetura, que se assinala esta segunda-feira, o presidente do órgão regulador da profissão, Avelino Oliveira, lembra que “esse cenário já ocorreu na década de 90” do século passado.

“Contrassenso”. Um em cada cinco arquitetos recebe o salário mínimo... ou menos

A juntar à crise nos setores da construção e da habitação, onde a ação profissional dos arquitetos é preponderante, os baixos salários representam outro problema para a classe.

De acordo com o inquérito do Observatório da Profissão, da Ordem dos Arquitetos, um em cada cinco profissionais recebe o correspondente ou abaixo do salário mínimo.

O mesmo levantamento acrescente que a remuneração média dos arquitetos ronda os 1.000 euros, na combinação entre profissionais do setor público e do setor privado.

“Estamos na cauda da Europa”, constata Avelino Oliveira.

Sendo o curso de Arquitetura um dos que têm média de acesso mais elevada e, tendo em conta o investimento elevado em material pago pelas famílias, Avelino Oliveira fala de “contrassenso”, que se reflete, também, no facto de as questões relacionadas com o futuro da habitação estarem no centro da discussão política e social.

“As próximas eleições europeias vão demonstrar isso; nas próximas eleições autárquicas, vamos discutir habitação nas principais cidades”, lembra este responsável, que, por outro lado, lamenta que não exista na sociedade portuguesa "a valorização devida da importância dos serviços dos arquitetos e eu acho que isso é um contrassenso”.

“As nossas escolas de arquitetura são muito valorizadas. Somos procurados por muitos colegas internacionais e até estudantes internacionais e depois não temos o correspondente equilíbrio”, remata.