Ministro da Saúde reúne-se com bastonário dos médicos na quarta-feira

O bastonário tinha pedido ao ministro uma reunião para discutir a questão das horas extraordinárias dos médicos além do máximo legal de 150 horas, que desencadeou protestos do corpo clínico, apurou a Renascença junto do gabinete do ministro da Saúde.

O bastonário alerta que há 25 hospitais com urgências fortemente condicionados, perante a recusa de muitos profissionais de saúde de não fazerem horas extraordinárias além das 150 previstas.



A reunião vai ter início às 9h00.