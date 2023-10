"Ilegalidade". ANTRAM rejeita portagens para camiões de mercadorias na VCI

A eventual introdução de portagens na Via de Cintura Interna (VCI), tal como defendido pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, poderá configurar uma ilegalidade, alerta a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM).

Na resposta à recente do autarca portuense à estação televisiva Porto Canal, o presidente da ANTRAM, Pedro Polónio, lembra, em declarações à Renascença, que a possibilidade admitida por Rui Moreira, a concretizar-se, vai “aumentar um problema que afeta muito aquilo que é o tecido empresarial e exportador do nosso país”, numa região que, segundo o dirigente associativo, “é tremendamente mais portajada do que a região sul e, sobretudo, a Área Metropolitana de Lisboa”.

Na entrevista que concedeu ao Porto Canal, Rui Moreira foi questionado sobre qual seria a solução ideal para resolver os fortes constrangimentos de tráfego na VCI e admitiu como solução a introdução de portagens para as viaturas que não tivessem a cidade do Porto como destino.

Confrontado com esta ideia do autarca do Porto, o presidente da ANTRAM fala de um “problema de conceção na sua base”. Pedro Polónio lembra que “uma portagem é uma taxa da qual teremos, nós que pagamos, receber um serviço e o que me parece que está aqui a ser adiantado pelo Presidente da Câmara do Porto é uma penalização, uma portagem concebida para punir os transportadores, o que, na sua base, é uma ilegalidade.

Noutro plano, Pedro Polónio rejeita a ideia de que os camiões sejam o problema da VCI e apresenta números que contrariam os argumentos de Rui Moreira: “das cerca de 125 mil viaturas que passam na VCI por dia, apenas 10 a 15% são viaturas pesadas”.

Por isso, o presidente da ANTRAM sugere que, “antes de se focarem nos camiões, foquem-se no que é que está a ser feito na zona metropolitana do Porto para retirar os carros particulares, muitos deles apenas com uma pessoa, por forma a atacar o problema com muito mais materialidade do que se virando para os transportes pesados de mercadorias”.

CREP “não é solução” se mantiver portagens

A solução que tem sido defendida pelos autarcas da Área Metropolitana do Porto para descongestionar a VCI prevê o desvio de veículos, nomeadamente os de transporte de mercadorias, para a Circular Regional Externa do Porto (CREP), que percorre os concelhos de Matosinhos, Maia, Valongo, Paredes, Gondomar, Gaia, Feira e Espinho, numa extensão de 62 quilómetros.

“Nunca vão ter o acordo da ANTRAM de desviarem os carros da VCI para a CREP, tal como a CREP está portajada”, assegura Pedro Polónio.