​FNE quer recuperação de 20% do tempo de serviço dos professores já em 2024

A Federação Nacional de Educação (FNE) quer que os professores recuperem, já em 2024, 20% do tempo de serviço que foi congelado. A ideia foi defendida esta segunda-feira pelo secretário-geral da FNE, Pedro Barreiros.



Questionado sobre a ideia defendida este fim de semana pelo líder do PSD sobre a recuperação do tempo de serviço de professores, o secretário-geral da FNE, Pedro Barreiros, reage “com surpresa”, mas sublinha que “vai ao encontro do que defendem”.