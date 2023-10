Colisão corta IC1 na zona de Ourique

O trânsito no Itinerário Complementar 1 (IC1) está cortado nos dois sentidos próximo de Santana da Serra, concelho de Ourique (Beja), desde cerca das 16h30, devido a uma colisão entre dois veículos, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que a colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um camião que transportava peixe ocorreu ao quilómetro 688, tendo causado um ferido ligeiro que foi transportado para o hospital de Beja.

"A estrada está cortada nos dois sentidos por o camião ter tombado e estar a ocupar a via na sua totalidade, estando o trânsito a ser desviado para a Autoestrada 2 [A2]", adiantou a fonte da GNR.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, o alerta para o acidente foi dado às 16h38, tendo sido mobilizados para o local 13 operacionais, dos bombeiros de Ourique, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEN) e da GNR, apoiados por seis veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.