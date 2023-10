Temperaturas descem na segunda-feira, mas vão rondar os 30 graus

A partir de segunda-feira as temperaturas vão baixar entre 5 a 7 graus Celsius, indicam as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ainda assim, vão continuar a rondar os 30 graus em muitos locais do país, acima do habitual para o início de outono.

Lisboa deverá registar uma máxima de 30 graus, o Porto 25, Coimbra 29 e Faro 30.

Évora, com uma máxima de 35 graus, e Beja, com 34, vão ser os distritos mais quentes do país na segunda-feira.

Este domingo, por causa do tempo quente, há nove distritos sob aviso amarelo, que se prolonga até às 23h00.