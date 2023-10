Ordem dos Médicos pede reunião urgente ao ministro para evitar "catástrofe" no SNS

A Ordem dos Médicos (OM) pede uma reunião urgente com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro. O bastonário alerta que há 25 hospitais com urgências fortemente condicionados, perante a recusa de muitos profissionais de saúde de não fazerem horas extraordinárias além das 150 previstas por ano.



Há doentes que podem ficar sem serviço de urgência já a partir desta semana, alerta o bastonário da OM, Carlos Cortes, em declarações à Renascença,

Carlos Cortes diz que há mais de 25 hospitais com as urgências fortemente condicionadas, por haver cada vez mais médicos a recusar prestar serviço para além das 150 horas extra estipuladas por lei.

Se nada for feito para resolver o problema, o bastonário antecipa um cenário que classifica como “catastrófico” para muitos milhares de utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), ainda por cima com a aproximação do inverno.