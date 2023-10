Oito meios aéreos e 260 operacionais combatem incêndio em Viseu

Oito meios aéreos, 260 operacionais e 73 viaturas combatem incêndio na freguesia de Barreiros e Cepões, no concelho de Viseu.

O alerta para este fogo foi dado pelas14h00, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O incêndio, que tem duas frentes, progride "com intensidade" em zona de perímetro florestal e com "muito potencial de destruição", com milhares de hectares à sua frente de pinhal adulto, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Viseu Dão Lafões.



Até ao momento, segundo fonte da Proteção Civil, não houve necessidade de proceder à evacuação de qualquer área e não há feridos a registar.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viseu afirmou à Lusa que, até ao momento, não foi necessário proceder ao corte de qualquer estrada principal e que não há a registar qualquer habitação em perigo.

Outro incêndio deflagrou às 16h30 em Aljezur, no Algarve.

A combater as chamas estão 82 bombeiros, três meios aéreos e 20 viaturas.