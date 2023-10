Nova lei da droga entra em vigor. "Vai dificultar o trabalho das autoridades", alerta SICAD

A nova lei da droga que descriminaliza as drogas sintéticas e faz uma nova distinção entre o tráfico e o consumo dessas novas substâncias, determinando as contraordenações com referência às doses diárias, entra este domingo em vigor.

O diploma, que "clarifica o regime sancionatório relativo à detenção de droga para consumo independentemente da quantidade e estabelece prazos regulares para a atualização das normas regulamentares", foi promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a 31 de agosto, após o Tribunal Constitucional ter validado o diploma, e publicado em Diário da República no dia 8 de setembro.

Com o diploma, há novas sanções e aumenta a legalidade da posse de doses de estupefaciente. Ultrapassadas as doses para 10 dias de consumo, será considerado indício de crime de tráfico e não automaticamente crime, cabendo depois ao tribunal avaliar caso a caso.

À Renascença, o diretor do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, João Goulão admitiu a falta de recursos humanos para a estratégia de combate à droga.

"Não posso dizer que isso seja verdade [cortes de orçamento]. Temos mantido orçamentos suficientes, o que não temos é a capacidade de captar novos profissionais nesta área", indica, alertando que a nova lei da droga "poderá ser uma dor de cabeça para as polícias", afirma.

Em causa estão as situações em que é necessário fazer prova de que as doses, supostamente para consumo próprio, não se destinam a atividades de tráfico. "Embora reconhecendo a bondade do princípio, isto vai acarretar dificuldades acrescidas às forças policiais e ao sistema criminal", diz João Goulão.

João Goulão saúda a intenção, mas lembra que isso vai dificultar o trabalho das autoridades no terreno, defendendo uma coordenação mais eficaz na redução dos consumos, a par com um combate mais robusto ao tráfico de droga.

A nova lei atualiza o decreto-lei de 1993, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, para acautelar situações de desigualdade entre Novas Substâncias Psicoativas (NSP) e Drogas sintéticas e distinguir os traficantes dos consumidores.

O diploma determina que, se a aquisição e a detenção das drogas exceder "a quantidade necessária para o consumo médio individual durante o período de 10 dias, constitui indício de que o propósito pode não ser o de consumo", mas sim o de tráfico, quando antes o limite máximo era de cinco dias.