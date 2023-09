Nota da Global Media contém ameaça à redação da TSF, diz sindicato

"Não pode o SJ deixar de ver aqui uma ameaça da administração à redação, com a referência a uma "última tentativa", além de configurar uma desconsideração ao trabalho que tem vindo a ser feito pela redação, em condições anormais e com uma equipa esmagada", acusa o sindicato.

O sindicato lamenta ainda que o comunicado do GMG tenha sido emitido "quando há já um ambiente difícil na redação -- com uma direção alterada contra o parecer contundente do Conselho de Redação - e num momento em que também a redação do Diário de Notícias aguarda a indicação de uma nova direção".

"O jornalismo sério e independente, como o que a TSF tem feito, faz-se de resistência a ameaças e a pressões, e é isso que o SJ sabe que continuará a ser feito pela redação, com a qual o SJ se solidariza, para que assim continue na TSF, nas publicações do grupo, e em todo o setor", afirma o sindicato.

Na quinta-feira, a GMG informou que a nova direção da TSF assume funções na segunda-feira com a missão de desenvolver mudanças para quebrar o ciclo de prejuízos, sendo "uma última e decisiva tentativa de salvar o projeto".

O comunicado da Global Media Group (GMG), a que a Lusa teve acesso, surge depois de ter sido conhecido que o Conselho de Redação da TSF rejeitou a nomeação de Rosália Amorim para diretora de informação da rádio após uma reunião decorrida na quarta-feira, tendo levantado dúvidas quanto à sua capacidade de manter uma política editorial independente.

Em comunicado, o Conselho de Administração da Global Media Group informa que, cumpridos todos os procedimentos legais, na segunda-feira, dia 02 de outubro, iniciará as suas funções a nova equipa de direção da TSF constituída por Rui Gomes (diretor-geral), Rosália Amorim (diretora de informação) e Artur Cassiano (subdiretor de informação)".

Em 20 de setembro, os trabalhadores da TSF estiveram pela primeira vez em greve nos 35 anos de existência da rádio, tendo reivindicado a defesa de aumentos salariais, pagamento pontual de vencimentos e a manutenção da direção de Domingos Andrade, com os delegados sindicais a darem conta de uma adesão total.