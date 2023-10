IPMA coloca nove distritos em aviso amarelo devido ao calor

Nove distritos do litoral do país estão este domingo em aviso amarelo devido às elevadas temperaturas.

À Renascença, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera explica que o calor está para ficar durante a semana, embora com ligeira descida das temperaturas máximas.

“Vão-se manter valores acima de 30 graus em praticamente todo o território, acima do que é normal para esta altura do ano”, diz a meteorologista ngela Lourenço.

Os valores mais elevados de temperatura para este domingo são no interior, com Lisboa a ter uma máxima de 34º C e o Porto de 28 º C.