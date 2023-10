Incêndio em Viseu entrou em fase de conclusão. 300 bombeiros no terreno

O incêndio que deflagrou este domingo à tarde na freguesia de Barreiros e Cepões, no concelho de Viseu, estava em fase de conclusão, pelas 18h50.

Trezentos bombeiros, 89 viaturas e cinco meios aéreos estão no terreno a combater o fogo, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O incêndio, com duas frentes, evoluiu com intensidade numa zona florestal, mas os bombeiros conseguiram conter as chamas antes do cair da noite.

Até ao momento, segundo fonte da Proteção Civil, não houve necessidade de proceder à evacuação de qualquer área e não há feridos a registar.



Fonte do Comando Territorial da GNR de Viseu afirmou à Lusa que, até ao momento, não foi necessário proceder ao corte de qualquer estrada principal e que não há a registar qualquer habitação em perigo.

Outro incêndio deflagrou às 16h30 em Aljezur, no Algarve.

A combater as chamas estão 82 bombeiros, três meios aéreos e 20 viaturas.

[notícia atualizada às 19h03]