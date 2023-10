GNR inicia operação "Censos Sénior 2023"

A GNR realiza, a partir deste domingo, a operação "Censos Sénior 2023" que tem como objetivo sensibilizar os idosos para a adoção de comportamentos de segurança e fazer um levantamento das condições em que vive esta população.

A operação "Censos Sénior 2023" realiza-se durante o mês de outubro em todo o país e visa através de "um conjunto de ações de patrulhamento e de sensibilização à população mais idosa" sensibilizá-la para comportamentos de autoproteção e reforçar o sentimento de segurança, precisa a Guarda Nacional Republicana.

A corporação indica que este conjunto de ações estão enquadradas no âmbito da celebração deste que é o Dia Internacional do Idoso e mobilizam cerca de 400 militares das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário da GNR, que vão privilegiar a proximidade junto da população idosa e com maior vulnerabilidade, bem como aqueles que vivem sozinhos ou isolados.

Esta força de segurança sublinha também que estas ações de patrulhamento visam "reforçar os comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco dos idosos em se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, burla e furto".

