Buscas por desaparecidos no mar na Póvoa de Varzim retomadas segunda-feira

As buscas por duas pessoas que alegadamente desapareceram no sábado, no mar, junto ao molhe norte da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, foram suspensas pelas 20h00 e são retomadas segunda-feira, adiantou à Lusa fonte da Marinha.

De acordo com o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (ANM), as buscas foram interrompidas pelas 20h00 "sem que se tivesse encontrado" as duas pessoas.

Nas operações de busca esteve envolvida uma embarcação salva-vidas da Estação Salva-Vidas da Póvoa de Varzim, bem como elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, patrulhas dos Bombeiros e colaboração da PSP e GNR.

Esteve também empenhado nas buscas um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, que retomou os trabalhos pelas 15:00, depois de abortar a missão pelas 10h15 devido a condições atmosféricas, nomeadamente nevoeiro.

Associações de pescadores da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, a associação de nadadores-salvadores "Os Golfinhos" e os concessionários das praias também participaram na operação.

Em comunicado divulgado no sábado, a Autoridade Marítima Nacional referiu serem desconhecidas as causas que estiveram na origem da ocorrência, tendo as buscas sido interrompidas ao início da noite sem que tivessem sido encontradas as vítimas.

A AMN acrescentou que o alerta foi dado às 16h52, por um familiar das vítimas, tendo sido iniciadas de imediato buscas no local, que contaram com o apoio de uma aeronave da Força Aérea.