Uma pessoa está desaparecida e outra foi resgatada na praia fluvial do Areinho de Oliveira do Douro, no concelho de Vila Nova de Gaia.

A notícia foi confirmada à Renascença por fonte da Proteção Civil, que não tem informações sobre o estado de saúde da pessoa resgatada.

O alerta foi dado às 16h53.

Nas operações estão mobilizados 16 operacionais apoiados por cinco viaturas, indica a Proteção Civil.