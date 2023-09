Sismo de magnitude 3,9 registado pela Rede Sísmica do Continente

Um terramoto de magnitude 3,9 na escala de Richter, cujo epicentro foi localizado a cerca de 30 quilómetros a oeste de Léon, em Espanha, foi registado este sábado às 13h46 nas estações da Rede Sísmica do Continente, divulgou o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até ao momento não foi registada nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido no território continental português.

O IPMA referiu que se a situação assim o justificar, serão emitidos novos comunicados sobre o terramoto.

Segundo o órgão, a localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas.

As diferentes agências podem produzir resultados ligeiramente diferentes sobre o mesmo sismo. Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação, de acordo com o IPMA.