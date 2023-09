Marina de Vilamoura expande-se com mais 68 lugares para iates de grande porte

A Marina de Vilamoura vai iniciar as obras de alargamento para receber mais 68 iates de grande porte, prevendo um aumento de 50% no seu volume de negócios, revelou à Lusa fonte da empresa.

"Já assinámos o contrato com a Docapesca para a concessão do espaço durante 50 anos e estamos a lançar o concurso para a construção dos novos postos de amarração", disse a diretora da Marina de Vilamoura, Isolete Correia.

Aos atuais mais de 800 lugares para embarcações de menor dimensão serão, assim, acrescentados mais 68 para iates de 20 a 40 metros, segundo a responsável pela primeira marina a ser construída em Portugal há quase 50 anos, no concelho de Loulé, e um dos "ex-libris" do Algarve.

De acordo com o projeto, os iates de grande porte terão os seus novos postos de amarração na zona do anteporto, o acesso da Marina de Vilamoura a partir do mar.

A obra passará pela criação de três pontões e um dos grandes trabalhos a fazer será a dragagem da zona, para conseguir os mais de cinco metros de profundidade que vão ser necessários para aquelas embarcações.

De acordo com Isolete Correia, os novos postos de amarração vão permitir receber iates que neste momento atravessam o Algarve sem ter um sítio para ficar, visto não existir uma marina que os possa receber desde a entrada do Mar Mediterrâneo até Lisboa.

"O novo espaço vai trazer ainda mais poder de compra para Vilamoura e esperamos que signifique um aumento de 50% ao volume de negócio atual da marina", disse à Lusa John Calvão, responsável do fundo gerido pela Arrow Global, que detém a Marina de Vilamoura.

A administração da Marina de Vilamoura estima que a construção da futura expansão seja iniciada ainda este ano.