Fernando Lima, ex-administrador do BPP foi detido

O ex-administrador do Banco Privado Português (BPP), Fernando Lima, foi detido na sexta-feira, no Barreiro, e conduzido ao Estabelecimento Prisional de Setúbal para cumprimento de pena, disse à Lusa fonte policial.

Em declarações à Lusa, fonte da Direção Nacional da PSP de Lisboa confirmou a detenção do ex-banqueiro, "ocorrida na sexta-feira, pelas 20:50, no Barreiro, a pedido do Tribunal Central de Investigação de Lisboa".

De acordo com a mesma fonte, a detenção, por agentes da PSP de Setúbal, ocorreu na via pública.

Fernando Lima foi condenado a seis anos de prisão por crimes de abuso de confiança fiscal, branqueamento e fraude fiscal. Em causa está o desvio de 2,1 milhões de euros do Banco Privado Português.

O colapso do BPP, banco vocacionado para a gestão de fortunas, verificou-se em 2010, já depois do caso BPN e antecedendo outros escândalos na banca portuguesa. Apesar da sua pequena dimensão, teve importantes repercussões devido a potenciais efeitos de contágio ao restante sistema quando se vivia uma crise financeira.