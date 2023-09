Ensino Superior. Colocados 1.654 estudantes na terceira fase

Na terceira fase do concurso nacional ao Ensino Superior, 1.654 estudantes foram colocados, 998 dos quais não tinham uma matrícula anterior.

Para a terceira fase, as instituições de ensino superior decidiram colocar a concurso 2.866 vagas, às quais acresceram 652 vagas libertadas por candidatos colocados e matriculados em fase anterior.



Desta terceira fase do concurso sobraram 1.875 vagas, que as instituições de ensino superior podem utilizar para reforçar as vagas já fixadas no concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior.



Ao todo, foram admitidos 49.996 estudantes no Ensino Superior público, através do concurso nacional nas três fases.

Ao todo, 92% das vagas de universidades e politécnicos foram ocupadas por estudantes, depois da terceira fase.