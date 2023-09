Retomada circulação da Fertagus entre Foros de Amora e Coina

A circulação ferroviária da Fertagus foi esta sexta-feira retomada entre as estações de Foros de Amora e Coina, devido a problemas de ordem técnica, não havendo previsão de quando será retomada a ligação, informou fonte da empresa.

Segundo a fonte oficial da Fertagus, houve uma interrupção nos dois sentidos desde cerca das 19h15 e os comboios que estavam a fazer serviço entre Lisboa (Roma-Areeiro) e Foros de Amora, regressando a Lisboa, e entre Setúbal e Coina, com regresso à cidade do Sado.

A Fertagus serve atualmente 14 estações numa extensão de linha com cerca de 54 quilómetros. Dez estações situam-se na margem Sul do Tejo: Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal, e quatro na margem Norte: Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro.



[Atualizado às 22h05]