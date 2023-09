Quota do biqueirão para Portugal aumenta 30,3% e atinge 10.724 toneladas

A quota do biqueirão para Portugal é de 10.724 toneladas até junho, mais 30,3% face a igual período do ano passado, anunciou o Governo, citando dados de Bruxelas.

"A União Europeia (UE) aprovou a quota de biqueirão para Portugal de 10.724 toneladas até junho de 2024, o que representa um aumento de 30,3% face a igual período do ano passado (julho de 2022 a junho de 2023", indicou, em comunicado, o Ministério da Agricultura e da Alimentação, que também tutela as pescas.

De acordo com o executivo, este aumento deve-se ao empenho dos cientistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em melhorar o modelo de avaliação do "stock".

"O biqueirão é uma das principais espécies em lota e, no corrente ano, entre 01 de julho e 27 de setembro, foram descarregadas 2.660 toneladas, que atingiram um preço médio de 3,20 euros por quilo, o melhor preço médio dos últimos três anos", destacou.

O principal mercado das capturas nacionais é Espanha.

O biqueirão é abrangido pelo regime de Total Admissível de Capturas (TAC) e quotas da União Europeia.

Desde 2016, "tem sido frequente a plena utilização" desta quota, face à sua abundância na costa Ocidental Norte de Portugal, sobretudo entre a foz do Douro e do Mondego.