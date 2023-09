Lei do Tabaco. Tabaqueira alerta para impacto na indústria e emprego

A Tabaqueira defendeu esta sexta-feira que a discussão na especialidade da Lei do Tabaco promova o diálogo em torno da redução de risco e pondere os potenciais impactos na indústria, na cadeia de valor e no emprego no setor.

"A Tabaqueira apela a que nesse processo de diálogo seja possível ponderar os investimentos feitos pela indústria no processo de transformação em curso, através do desenvolvimento de alternativas aos cigarros com potencial redução de nocividade, permitindo preservar a sua competitividade, bem como a manutenção de postos de trabalho, a atração de investimento e, assim, assegurar o futuro do setor em Portugal", sustenta a empresa em comunicado.