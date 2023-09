INEM encaminhou 1.117 casos de enfarte agudo do miocárdio no primeiro semestre do ano

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) encaminhou 1.117 casos de suspeita de enfarte agudo do miocárdio no primeiro semestre do ano para os hospitais adequados, através da Via Verde Coronária, mais 59% relativamente ao mesmo período de 2022.

Segundo o INEM, este aumento de 416 doentes pode justificar-se "pela maior consciencialização da importância do contacto precoce com o 112, levando ao aumento das situações de suspeita de EAM [enfarte agudo do miocárdio] em que o INEM intervém".



Também se justifica, "em parte", devido à implementação da ferramenta iTEAMS (INEM Tool for Emergency Alert Medical System) que já se encontra em funcionamento em todos os meios de emergência médica do INEM e em 115 entidades do Sistema Integrado de Emergência Médica, entre corpos de bombeiros e delegações da Cruz Vermelha Portuguesa. .

Segundo os dados, 71% dos casos decorreram menos de duas horas entre a identificação dos sinais e sintomas e o encaminhamento da vítima através desta Via Verde.

Já em 22% dos casos, o contacto através do 112 foi efetuado entre as duas e as 12 horas de evolução da sintomatologia e os restantes 7% dizem respeito a situações com mais de 12 horas de evolução.

Os dados indicam que a idade média dos utentes se situa nos 65 anos e que a maior incidência desta doença súbita é nos homens, com 782 casos.

Os distritos onde se verificou o maior número de doentes encaminhados através da Via Verde Coronária foram Porto, Lisboa e Braga, com 164, 156 e 102 casos, respetivamente.

O Hospital de Braga (99 doentes), o Hospital de Coimbra (70 doentes), o Hospital de São João, no Porto (62 doentes), o Hospital de Faro (59 doentes) e o Hospital de Santa Maria, em Lisboa (50 doentes), foram as instituições que receberam o maior número de doentes.

O INEM recorda a importância de se reconhecer os sintomas desta doença súbita, como dor no peito de início súbito, com ou sem irradiação ao membro superior esquerdo, costas ou mandíbula, suores frios intensos, acompanhados de náuseas e vómitos, e ligar para o 112, transmitindo as informações de "forma clara" para o correto encaminhamento destes doentes para os hospitais.

"Esta intervenção deve ser realizada o mais rapidamente possível, apenas sendo eficaz quando realizada num curto intervalo de tempo após o início dos sintomas", sendo fundamental o contacto com o 112 imediatamente após o início dos sintomas para garantir maior eficácia no tratamento da doença.

O enfarte agudo do miocárdio é uma das principais causas de morte em Portugal, ocorrendo quando se dá uma interrupção súbita, prolongada e total ou quase total, da perfusão sanguínea coronária, essencial para garantir o funcionamento do coração.

A realização de exames médicos de rotina, hábitos de vida saudáveis, a prática de desporto de forma regular, evitar o tabaco e a vida sedentária são formas de prevenção eficazes e, perante a suspeita de um EAM, deve-se manter "uma atitude calma, sentar o doente, evitar que este faça qualquer tipo de esforço físico, tais como levantar-se, caminhar ou até falar", procedimentos simples que podem estabilizar a situação e retardar ou impedir a evolução do EAM.