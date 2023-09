Hospital de Santa Marta realizou sete transplantes cardíacos em 2023

O Hospital de Santa Marta realizou este ano, até ao momento, sete transplantes cardíacos, adiantou esta sexta-feira à Lusa Rosa Valente de Matos, a propósito do Dia Mundial do Coração.

A presidente do CHULC lembra que a unidade hospitalar também faz cirurgias pulmonares. Até ao momento, foram transplantados 40 pulmões.

"No ano passado, atingimos mesmo os 40. Este ano, se calhar, vamos ultrapassar... e os cardíacos (...) temos sete, e, certamente, até ao final do ano vamos fazer mais", salientou.

À Lusa, Rosa Valente de Matos lembrou os investimentos, no valor de mais de dois milhões de euros, que foram feitos em equipamentos que vão transitar para o novo Hospital de Lisboa Oriental.

"Temos duas salas de hemodinâmica, dois equipamentos que nos permitem ter uma capacidade muito maior a nível cardiovascular, maior capacidade de intervenção e maior capacidade de diagnóstico", realçou.

Os serviços do Hospital de Santa Marta que sofreram melhoramentos são: o Bloco de Cirurgia Vascular, Bloco de Cirurgia Cardiotorácica, Salas de Hemodinâmica-Angiografia, Unidade de Técnicas de Intervenção Pneumológica, Unidade de Transplantação Pulmonar, Unidade de Hospitalização Domiciliária, além de diversos espaços do ambulatório e de uma sala destinada à digitalização de processos.

Segundo a presidente da CHULC, já foram realizados 3.300 procedimentos ao nível da hemodinâmica.

"Fizemos grandes melhoramentos tanto na área da cirurgia pulmonar, como nos dois blocos da cirurgia cardíaca", que "permitiu ter mais 6% de cirurgias relativamente às que tivemos em 2019", sublinhou.

As remodelações constituem "um importante contributo para a melhoria das condições de prestação de cuidados aos doentes atendidos no CHULC e terão um impacto positivo na garantia dos elevados padrões de qualidade que são um compromisso do centro hospitalar".

"Fizemos remodelação nestes dois blocos [cirurgia vascular e cardiotorácica], que eram fundamentais. Eram blocos já muito antigos, que modernizámos", indicou. De acordo com Rosa Valente de Matos, foi investido meio milhão de euros, dando assim "melhor qualidade aos doentes e profissionais".

"Espero que durante os anos de 2024, 2025 e 2026 possamos trabalhar até à existência do novo hospital com maior qualidade e melhores condições, sendo que estes equipamentos poderão transitar para o novo hospital", referiu.

O CHULC integra os hospitais de São José, Santo António dos Capuchos, Santa Marta, Dona Estefânia, Curry Cabral, a Maternidade Alfredo da Costa e a Clínica de Atendimento Pré-Operatório, localizada no antigo Hospital de São Lázaro.