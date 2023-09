Hospital de Barcelos sem Urgência de Cirurgia em outubro

A Urgência de Cirurgia do Hospital de Barcelos vai estar encerrada todos os dias de outubro, devido à indisponibilidade de "vários médicos" para a realização de trabalho extraordinário, segundo uma circular a que a Lusa hoje teve acesso.

Assinada pela diretora do Serviço de Urgência e pela diretora clínica, a circular dá ainda conta do encerramento da urgência de Medicina Interna nos fins de semana de outubro, a partir do dia 07.

"Para evitar constrangimentos desnecessários, solicitamos que o reencaminhamento de doentes urgentes e a transferência de doentes para o Serviço de Urgência tenha em conta esta escala", lê-se na circular.

Em causa a decisão de muitos médicos de recusarem cumprir, a partir de outubro, mais do que as 150 horas extraordinárias anuais que são obrigatórias.

Contactado pela Lusa, o presidente do Conselho de Administração do Hospital de Barcelos, Joaquim Barbosa, disse que a resposta da Cirurgia "já está articulada" com o Hospital de Braga.

"Dos oito médicos de fazem urgência na Cirurgia, nenhum se manifestou disponível para fazer mais horas extraordinárias além das obrigatórias", referiu.

Na Medicina Interna, são 10 em 12 os médicos que também anunciaram aquela recusa.

"Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para tentar compor as escalas de urgência, mas neste momento a situação é esta", acrescentou Joaquim Barbosa.

De resto, a circular do Hospital de Barcelos dá conta de que, em outubro, as urgências de Ortopedia e de Pediatria mantêm o funcionamento habitual, com a primeira a estar aberta entre as 08:00 e as 24:00 e a segunda entre as 08:00 e das 22:00.

A urgência de Clínica Geral continuará a funcionar 24 horas por dia, todos os dias.

O Hospital de Barcelos serve este concelho e ainda Esposende, que têm um total de cerca de 160 mil habitantes.