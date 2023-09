“Estamos ao serviço de uma causa maior”, diz novo presidente do Grupo Renascença Multimédia

O cónego Paulo Franco, que foi anunciado esta sexta-feira como novo presidente do conselho de gerência do Grupo Renascença Multimédia, recebe a nova missão com alegria e sentido de responsabilidade.



Em declarações à Renascença, o cónego Paulo Franco, que toma posse a 10 de outubro, lembra que a comunicação é um instrumento em prol da democracia, dos valores da justiça, igualdade e dignidade da pessoa humana.

O pároco do Parque das Nações sublinha que vai encetar um trabalho de equipa no Grupo Renascença Multimédia e sublinha que a Rádio “só faz sentido por causa dos nossos ouvintes”.

Paulo Franco vai suceder a D. Américo Aguiar, que há uma semana anunciou a saída do conselho de gerência, depois ter sido nomeado bispo de Setúbal.

Como é que recebeu esta nomeação, esta nova responsabilidade?

Recebi com alegria e também com sentido de responsabilidade esta missão que me é confiada pela Igreja e, naturalmente, também com muita esperança de, pondo também aquilo que tenho ao serviço do bem da Igreja e da Humanidade, possa emprestar e dar um bocadinho a esta missão da Rádio Renascença, que é tão grande.

Uma missão que vai muito para além das pessoas e, por isso, sou apenas mais num conjunto de tantos outros que dão a sua vida por esta causa.