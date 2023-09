Desperdício alimentar. Vender a granel ajuda ou não?

Hugo Pires confessa estar preocupado com o desperdício alimentar, até porque “no mês de maio Portugal já tinha consumido todos os recursos que tinha”, acrescentando que “era preciso mais um país e meio para haver recursos até ao final do ano”.

Por isso, o governante avançou que, a partir do próximo ano, os municípios vão recolher os bioresíduos para que estes sejam tratados para criar um composto para a agricultura. Algo que “vai reduzir os químicos que a agricultura usa, o que também vai ajudar na qualidade dos aquíferos”, diz.

Uma realidade que preocupa o secretário de Estado do Ambiente. Hugo Pires acrescenta que cada português produz 511 quilos de resíduos por ano e que, destes, 40% são restos de alimentos.

“Cada português desperdiça por ano 184 quilos por ano”. Foi este o número que marcou o início da discussão e que Isabel Jonet, responsável do Banco Alimentar, já tinha avançado em entrevista à Renascença .

Membros do Governo, distribuidores e responsáveis por associações como Banco Alimentar debateram esta sexta-feira, Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimenta, possíveis soluções para o problema.

No entanto, a ministra da Agricultura não concorda. Num painel de discussão seguinte, Maria do Céu Antunes defendeu que a venda a granel não é sinónimo de redução de desperdício, aproveitando-se do que foi dito pelo responsável pela Associação Portuguesa de Empresas de distribuição, Gonçalo Lobo Xavier, que realçou que a compra a granel já está disponível em muitas lojas retalhistas.

“Não é a solução, porque antes de generalizar a venda a granel é essencial educar o consumidor, porque temos muitos problemas, ou os consumidores tiram com a mão, ou não sabem utilizar as ferramentas, ou espalham pelo chão, acaba por haver desperdício e as lojas ficam num fanico”, explica a ministra.

Apostar na educação da população e alertar para o facto de que é essencial que todos lutem contra o desperdício a começar por casa, são as linhas que geram mais concordância.

Também neste evento, o presidente da Câmara de Lisboa deu como exemplo um projeto que está em vigor nas escolas da autarquia. “Pedimos aos alunos que separem a comida que deixam no prato, assim também percebemos quais os alimentos que eles mais desperdiçam e também o que podemos fazer para melhorar a nutrição”, exemplificou Carlos Moedas.

No final cada um dos participantes recebeu uma caixa de plástico para a preservar alimentos por mais tempo.

O evento organizado pela organização Unidos contra o Desperdício procurou debater e analisar soluções.

