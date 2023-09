Cónego Paulo Franco é o novo presidente do Grupo Renascença Multimédia

O Patriarcado de Lisboa nomeou esta sexta-feira o cónego Paulo Franco para a presidência do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia.

Paulo Franco, de 51 anos, é cónego do Cabido da Sé de Lisboa desde 2017. Pároco do Parque das Nações desde 2005, e diretor do Secretariado de Ação Pastoral do Patriarcado de Lisboa.

Nascido a 6 de setembro de 1972, na Benedita, concelho de Alcobaça, Paulo Franco colaborou muito perto na última Jornada Mundial da Juventude como membro da direção Logística do Comité Organizador Local da JMJ Lisboa 2023.