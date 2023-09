Abusos na Igreja. Grupo VITA já recebeu 57 pedidos de ajuda e 210 chamadas telefónicas

De acordo com a coordenadora, 31 situações foram já reportadas às estruturas da Igreja e 13 foram sinalizadas junto da Procuradoria Geral da República e da Polícia Judiciária”, estando ainda agendados “atendimentos a outras duas pessoas, para os dias 6 e 9 de outubro”.

O Grupo VITA já recebeu, desde o início do funcionamento da plataforma, em maio de 2023, um total de 57 pedidos de ajuda, 210 chamadas telefónicas e ainda 35 atendimentos , na sua maioria, presenciais.

O grupo, criado para acompanhar as situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal, já formou uma Bolsa de cerca de 80 profissionais- psicólogos e psiquiatras- “para quem estão a ser gradualmente encaminhadas as vítimas que apresentam essa necessidade”, anuncia Rute Agulhas.

Em curso estão também quatro estudos de investigação, de forma obter um conhecimento mais aprofundado dos abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Portugal.

Grupo VITA desmente queixa à RTP

Em comunicado, o Grupo VITA desmente uma queixa efetuada junto da RTP, que dava conta que a plataforma “não estaria a atender as vítimas de violência sexual de forma célere, estando agendado um atendimento apenas para o mês de dezembro deste ano”.

Segundo Rute Agulha, “é falsa a afirmação”, lamentando “este tipo de desinformação”.

O número de queixas tem subido nos últimos meses. Numa entrevista à Renascença em agosto, Rute Agulhas informou que a maior parte das denúncias “não são conhecidas das comissões diocesanas e também não tinham sido reportadas à ex-Comissão Independente”, entendendo como um “sinal claro de confiança” no grupo.