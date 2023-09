Primeiro Manual de Literacia em Saúde quer ser "ferramenta prática" para todos

A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS) vai apresentar o primeiro Manual de Literacia em Saúde nos Açores, numa cerimónia que conta a presença da Secretária Regional da Saúde e Desporto, Mónica Seidi.

Desenvolvido em colaboração com especialistas da área médica e com profissionais de vários campos da saúde, o manual serve "de ferramenta prática para qualquer pessoa que queira começar a perceber o que é a literacia em saúde, estudantes e profissionais de saúde”, diz à Renascença a presidente da SPLS e uma das coordenadoras do projeto, Cristina Vaz de Almeida.

"Temos aqui uma obra de grande relevância", acrescenta a presidente da SPLS.

Ao longo das 300 páginas é possível encontrar estratégias para lidar com grupos vulneráveis, técnicas de inclusão de pessoas com necessidades especiais, reflexões sobre o papel do cuidador informal e dos cuidados de fim de vida, dicas para melhorar a comunicação em saúde e qual o papel que devem ter as competências autárquicas, entre outros temas.

“Nos Açores, estamos habituados a desafios e a saúde não é exceção. Com a nossa disparidade geográfica, esse desafio multiplica-se por nove. É, portanto, particularmente importante para os açorianos terem a capacidade de fazer escolhas conscientes e informadas. O caminho para lá chegarmos é, precisamente, o da literacia em saúde”, refere em comunicado a secretária regional da Saúde e Desporto dos Açores, Mónica Seidi.

“Pretendemos empoderar os açorianos com ferramentas que possibilitem as suas escolhas em saúde, o seu envolvimento e a sua participação ativa. Desejamos que, com a nossa estratégia de literacia em saúde, os açorianos fiquem habilitados para a tomada de decisão, assumam a autonomia no seu processo de saúde e sejam capazes de fazer as melhores escolhas em saúde”, conclui o Diretor Regional da Saúde, Pedro Paes.

O livro, que se encontra quase esgotado e pronto para entrar na segunda edição, está apenas disponível em formato físico e encontra-se à venda nos locais habituais. "É um manual para folhear, para comprar, para ter na prateleira, para ter na biblioteca de cada pessoa, para ser sublinhado várias vezes", acrescenta Cristina Vaz de Almeida. "As pessoas estão muito mais interessadas hoje em dia na literacia em saúde e precisam de ferramentas, porque literacia em saúde não é só fazer eventos", refere a presidente da SPLS.

A apresentação vai ter lugar esta sexta-feira, 29 de setembro, a partir das 14h30, na Capela do Solar de Nossa Senhora dos Remédios, na ilha Terceira. Além da apresentação da obra, o evento vai contar com conversas sobre literacia em saúde.

O primeiro lançamento do manual foi no dia 5 de junho, no Infarmed, em Lisboa, passando depois pela Madeira, pelo Porto e agora pelos Açores.

A obra é comporta por um prefácio de Francisco George, ex-Diretor-Geral da Saúde, e com reflexões de Adalberto Campos Fernandes, ex-Ministro da Saúde, Graças Freitas, diretora da DGS (até 2023), Miguel de Arriaga, chefe da Divisão de Literacia, Saúde e Bem-Estar da DGS, Luís Campos, presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, e Kristine Sørensen, presidente da Associação Internacional de Literacia em Saúde (IHLA).

O programa completo pode ser consultado no site da SPLS.