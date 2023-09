PJ apreende mais de uma tonelada de cocaína no Atlântico, seis suspeitos detidos

A Polícia Judiciária (PJ) indicou esta quinta-feira que participou, em conjunto com as autoridades espanholas, numa operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes por via marítima, que culminou na detenção de seis pessoas e na apreensão de mais de uma tonelada de cocaína.

No decurso da operação, diz a PJ em comunicado, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, "foi possível localizar e depois intercetar uma embarcação que navegava da América Latina com destino a Espanha, transportando elevada quantidade de cocaína".

Em causa estava um "barco de pesca que navegava sem ostentar pavilhão" que foi intercetado por meios navais da Autoridade Tributária espanhola no oceano Atlântico, "a cerca de 600 milhas náuticas do arquipélago de Cabo Verde".

A embarcação navegava da América Latina com destino a Espanha, transportando um total de 40 fardos de cocaína, "com um peso estimado superior a uma tonelada". Nela seguiam seis homens, dois de nacionalidade albanesa e quatro guianeses, que foram detidos.

"A embarcação, os detidos e a droga foram transladados para um porto espanhol nas Ilhas Canárias", indica a PJ, que continua a investigar o caso.