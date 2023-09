Greve dos médicos de Lisboa com adesão de 90%

O segundo e último dia da greve dos médicos de Lisboa e Vale do Tejo registou até às 9h30 desta quinta-feira uma adesão de 90% nos blocos operatórios e nos centros de saúde.

Segundo o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que convocou a paralisação, os dados disponíveis às 9h30 apontam para 90% de adesão à greve nos blocos operatórios e centros de saúde e nas consultas hospitalares entre 75 e 80%.

"Os primeiros dados disponíveis são no sentido de haver um ligeiro aumento da adesão à greve, nomeadamente no Hospital de Santarém, no Hospital D. Estefânia, em Lisboa, e no Hospital de Abrantes, onde os blocos estão totalmente encerrados", adiantou Jorge Roque da Cunha.

De acordo com o secretário-geral do SIM, no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) 90% dos blocos operatórios estão encerrados, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, 80%.

"Nas consultas externas também se aproximam de 80% e em relação aos cuidados de saúde primários perto dos 90%. Estes dados são um sinal do descontentamento dos médicos e da justeza das suas revindicações", realçou.