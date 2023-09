Global Media faz "última tentativa para salvar" a TSF

"Apesar desta situação, a atual administração da GMG pretende apostar no forte relançamento da marca e do projeto. É missão da atual equipa de direção desenvolver as necessárias mudanças a todos os níveis para concretizar esta aposta do grupo e assim quebrar este ciclo de anos sucessivos de prejuízos", prossegue.

Esta "será uma última e decisiva tentativa de salvar um projeto que se encontra insustentável devido ao rumo seguido na última década e em especial nos últimos anos", lê-se no comunicado.

"Todos os trabalhadores e colaboradores da TSF podem contar com o determinado empenho da administração da GMG para relançarmos e consolidarmos a força da TSF", remata.

Entretanto, num outro documento a que a Lusa teve acesso, os membros eleitos do Conselho de Redação entendem que não devem "dar o aval" à escolha de Rosália Amorim para o cargo, anunciada em 21 de setembro pela GMG, empresa que detém ainda o Jornal de Notícias (JN) e o Diário de Notícias (DN), órgão que a recém-indigitada diretora de informação da TSF dirigia desde novembro de 2020.

"Os membros eleitos do Conselho de Redação entendem que, sem colocar em causa as qualidades profissionais de Rosália Amorim, a diretora indigitada não se encaixa no perfil necessário para o desempenho de um cargo tão específico como tem sido o de responsável pela informação na TSF", lê-se.

O Conselho de Redação crê que o desempenho de Rosália Amorim como diretora do DN em determinados momentos "levanta legítimas dúvidas quanto à sua real capacidade de manutenção de uma política editorial independente", mencionando uma entrevista ao CEO da GMG publicada, mas não assinada no DN, em 17 de julho de 2022, que, na altura, foi questionada pelo Conselho de Redação do DN.