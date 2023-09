Desperdício alimentar é "problema gravíssimo", alerta diretor do Unidos contra o Desperdício

Dados de 2019 indicam que nesse ano os 21 Bancos Alimentares evitaram que cerca de 17.218 toneladas de alimentos fossem para o lixo, alimentando-se com elas 320.000 pessoas ao longo de todo o ano. Os peditórios junto dos supermercados, salientou Francisco Mello e Castro, representam apenas cerca de 15% dos produtos recebidos e distribuídos.

Ainda assim, os números indicam que cada português desperdiça por ano 184 quilos de alimentos, o que dá 1,8 milhões de toneladas, um dos países (o quarto) que mais desperdiça na Europa. O bloco europeu manda para ao lixo em cada ano 88 milhões de toneladas de alimentos.

"Acreditamos que as pessoas ainda não percecionaram o problema", disse nas declarações à Lusa, acrescentando que esse foi um dos motivos para a criação do movimento "Unidos contra o Desperdício", uma organização que junta "várias vozes", mais de 300 instituições com o mesmo objetivo, de lutar contra o desperdício.

E nessa luta o "grande desafio" é o consumidor, responsável por metade do desperdício, nas casas das pessoas, nos cafés e restaurantes. Francisco Mello e Castro deixou conselhos, o de nunca ir às compras com fome e fazer sempre uma lista, o de pedir "a dose certa" no restaurante e não ter vergonha de levar as sobras, "porque vergonha é desperdiçar".

"Muitos pensam que o iogurte que passou o prazo e deitei para o lixo, que a maçã que deixei apodrecer não têm impacto, mas têm!", salientou.