Bebé de nove meses morre em infantário de Leiria

Uma bebé de nove meses morreu esta quinta-feira à tarde durante o sono num infantário de Leiria, confirmou à agência Lusa fonte hospitalar.

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria foi chamada ao infantário "Superninho", na freguesia de Parceiros, no concelho de Leiria. Os profissionais terão efetuado manobras de reanimação, sem sucesso, informou fonte do Centro Hospitalar de Leiria.

Uma viatura do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) e elementos do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) do INEM também estiveram no local, acrescentou a mesma fonte.

O alerta foi dado pelas 16h30.

O corpo segue para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.