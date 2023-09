Apreendidas mais de 47 toneladas de pescado em Esposende

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu, em Esposende, mais de 47 toneladas de sardinha e biqueirão, por terem sido pescados no interior da área do Parque Natural do Litoral Norte (PNLN).

Em comunicado, a GNR indica que foram detetadas sete embarcações a pescar ilegalmente, tendo sido identificados os mestres de cada uma delas.

Foram também elaborados sete autos de contraordenação, por exercício da pesca comercial por embarcação de pesca costeira no parque marinho do PNLN, sendo cada infração punível com coima máxima de 37.500 euros.

Segundo a GNR, foram apreendidos 31.500 quilos de biqueirão e mais de 15.500 de sardinha, que foram vendidos em lota, ficando o valor da venda à ordem dos processos.

No comunicado, a GNR lembra que o PNLN "possui um dos mais elevados índices de biodiversidade do país, sendo que a criação desta área marinha protegida tem como objetivos, entre outros, a conservação da biodiversidade marinha, a conservação dos habitats associados ao ecossistema do estuário, a recuperação das populações de espécies exploradas comercialmente e a exploração sustentada dos recursos do mar".

"A sardinha e o biqueirão são recursos de interesse estratégico para a pesca portuguesa, para a indústria conserveira e para as exportações de produtos da pesca e do mar, assumindo uma particular relevância em termos socioeconómicos em várias comunidades piscatórias", acrescenta.