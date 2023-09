Verão de 2023 deixou os empresários algarvios satisfeitos

A meio de agosto soou o alarme entre os empresários do setor turístico algarvio - a procura estava abaixo do esperado. O que prometia ser um verão com muitos proveitos, ameaçava tornar-se numa desilusão. Chegamos ao Outono e, afinal, não há razões de queixa, mesmo quando ainda não são conhecidos os números oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos ao mês de agosto.

"Confesso que há alguma expectativa para esses números, porque creio que virão confirmar de que tivemos um muito bom ano turístico na região. Não só em termos de ocupação, como em termos de hóspedes e de dormidas", diz o presidente da Região de Turismo do Algarve, André Gomes.

"Perante aquilo que são os dados disponíveis até ao final de julho, encontramos um crescimento destes setores, quer relativamente a 2022, quer a 2019", acrescenta.

2022 e 2019 que tinham sido, historicamente, os dois melhores anos turísticos do Algarve. Assim, se os números se confirmarem, o verão de 2023 vai ser o melhor de sempre para os empresários algarvios.

A noticiada quebra de procura por parte dos portugueses confirmou-se, mas houve outras nacionalidades que a compensaram. Foi o caso dos naturais do Reino Unido e da Irlanda: dois mercados que tradicionalmente já muito procuravam o Algarve.

Verificou-se, igualmente, uma forte subida de turistas dos Estados Unidos e do Canadá. Motivados por ações de promoção mas também por um novo fenómeno: o investimento norte-americano no Algarve, como explica o presidente da Associação de Hóteis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Hélder Martins: "O que se está a notar mais no Algarve são fundos e empresas norte-americanas a comprar hóteis e empreendimentos turísticos."



Chegado o outono, os empresários do setor turístico algarvio estão satisfeitos. Até porque, como diz ainda Hélder Martins, "o principal foi conseguido", tanto para os empresários como para os turistas.

"O verão turístico correu bem, tivemos muitos clientes, aumentamos o número de clientes, aumentamos proveitos e, portanto, quem veio ao Algarve passar as suas férias de sol e praia saiu daqui com uma boa imagem do destino", conclui.