Urgências pediátricas do hospital de Loures reabrem à sexta-feira a partir de outubro

As urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures, vão voltar a funcionar durante o dia à sexta-feira, a partir de outubro, anunciou esta quarta-feira o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo.

O anuncio do diretor executivo foi feito esta manhã durante uma audição no parlamento na Comissão de Saúde, no âmbito de um requerimento do PSD para abordar o encerramento das urgências pediátricas e do bloco de partos do Hospital de Portimão durante este verão, por falta de profissionais de saúde.

“A urgência pediátrica do Beatriz Ângelo vai voltar a reabrir durante a sexta-feira durante o dia. Estava fechado, não sei se tinham essa noção. Fechava à quinta-feira, volta outra vez a reabrir. É uma pequena melhoria, mas para as pessoas que vão lá à sexta-feira é uma grande melhoria. Mas é passo a passo, temos de ir de bem a melhor”, afirmou Fernando Araújo.

No âmbito do plano para os Serviços de Urgência de Pediatria do SNS, para os meses de julho a setembro, as urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo passaram a funcionar de segunda a quinta-feira, entre as 09:00 e as 21:00, estando encerradas no período noturno e todo dia à sexta-feira, sábado e domingo.

Este plano termina em 30 de setembro, devendo o novo ser apresentado nos próximos dias.