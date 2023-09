SNS vai manter fecho rotativo de maternidades até ao fim do inverno

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde vai manter o plano de fecho rotativo das urgências de maternidades durante o próximo inverno.

No Parlamento, o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, referiu esta quarta-feira que a decisão resulta da avaliação positiva do programa “Nascer em Segurança”.

“Até 30 de agosto deste ano, tivemos no SNS mais de 43 mil partos, o que significa um aumento em relação ao ano anterior. Nasceram nos hospitais do SNS, todos os dias, mais cinco crianças que no ano passado, com taxas de cesariana semelhantes”, afirmou, indicando que existirão ligeiras alterações ao plano e que este voltará a ser avaliado no final do inverno.

A medida, que era vista como transitória para colmatar a falta de médicos especialistas, vai assim durar um ano. Ainda assim, Fernando Araújo destaca a “capacidade” demonstrada, mesmo em regiões com maiores dificuldades.

“Mesmo na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se registam maiores exigências, o plano demonstrou, em rede, capacidade, proximidade e segurança de dar resposta aos cerca de 70 partos que ocorrem todos os dias na região”, disse.

Assim, concluiu, “foi consensualizado manter de forma prudente e cautelosa a continuação desta metodologia” no período de inverno.