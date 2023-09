Santa Casa envia para a PGR "indícios de irregularidades"

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) encaminhou para a Procuradoria-Geral da República (PGR) os resultados intercalares da auditoria forense e financeira à instituição, que apontavam para “indícios de irregularidades”, revelou a provedora da SCML, Ana Jorge.

A provedora está a ser ouvida na comissão parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a pedido do grupo parlamentar do PSD, sobre a situação financeira da instituição, onde adiantou que a auditoria forense e financeira às atividades da Santa Casa Global deverá estar terminada em finais do mês de outubro.

“Tendo a Santa Casa recebido o memorando do ponto de situação intercalar e perante os dados apresentados pela BDO [empresa responsável pela auditoria], que apontavam para procedimentos que não cumpriam as normas em vigor e indícios de irregularidades, a Mesa decidiu informar a Procuradoria-Geral da República dos elementos disponíveis”, revelou Ana Jorge.

Acrescentou que esses elementos foram entregues à PGR em 18 de setembro e que a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, foi informada disso.

“Estamos igualmente a preparar a informação a enviar ao Tribunal de Contas”, adiantou.