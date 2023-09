Renda Acessível. Câmara de Lisboa abre concurso para 38 casas

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou esta terça-feira o 20.º concurso do Programa de Renda Acessível, com as candidaturas para 38 habitações a decorrerem até dia 27 de outubro.

O concurso abre às 15h00 e a lista das 38 casas, de tipologia T0 e T1, pode ser consultada na Plataforma Habitar Lisboa e destina-se a agregados com rendimentos anuais iguais ou superiores a 9.870 euros e inferiores a 35.000 euros, ou iguais ou superiores a 14.805€ e inferiores a 45.000€, no caso do agregado ser composto por mais pessoas.

Como habitual, a atribuição das habitações, com localizações nas freguesias de Ajuda, Alcântara, Alvalade, Arroios, Beato, Belém, Lumiar, Marvila, Olivais, Parque das Nações, Santa Maria Maior e São Domingos de Benfica, vai acontecer por sorteio, com data e local ainda por anunciar.

A renda mensal a pagar será calculada através do cálculo de rendimentos declarados na hora da candidatura, não podendo ultrapassar a taxa de esforço.

O último concurso do Programa de Renda Acessível aconteceu em julho, tendo sido entregues 64 habitações.

Esta segunda-feira foi aberto um concurso ao Subsídio Municipal de Arrendamento Acessível, cujas candidaturas estão abertas até ao dia 16 de outubro.